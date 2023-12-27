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Сегодня, 12:14

Тарпищев считает Медведева лучшим российским спортсменом года

Виктория Кравченко
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что теннисист Даниил Медведев по всем объективным показателям является лучшим спортсменом России 2023 года.

«Я не могу понять, по какому показателю он не проходит? Реально. Он выиграл пять турниров и стал третьим в таком виде спорта, как теннис, где играют 211 стран, который по всем параметрам уступает только футболу. Поэтому я и рядом не вижу спортсмена, который мог бы быть лучше», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В сезоне 2023 года Медведев выиграл 5 турниров ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Всего он одержал 66 побед. На итоговом чемпионате ATP 27-летний россиянин дошел до полуфинала, уступив итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6, 1:6). На данный момент Медведев располагается на 3-й строчке мирового рейтинга.

Источник: https://tass.ru/sport/19635681
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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