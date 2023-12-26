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Сегодня, 11:30

Янчук оценил форму Медведева и Рублева в преддверии нового сезона

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев находятся в хорошей форме перед стартом сезона.

24 декабря команда в составе Рублева, Медведева, их соотечественницы Мирры Андреевой и американки Софьи Кенин стала победителем выставочного турнира Мировая теннисная лига.

«Сейчас такой период, когда теннисисты готовятся к новому сезону. Турнир стал хорошей разминкой для наших ведущих игроков. Медведев и Рублев показали, что находятся в хорошей форме перед стартом сезона, как физической, так и игровой. Конечно, они еще не полностью готовы, но у них впереди еще есть время поиграть и потренироваться, так что я думаю, все будет в порядке», — приводит ТАСС слова Янчука.

В 2023 году Медведев одержал пять побед в турнирах ATP: в Роттердаме, Дохе, Дубае, Майами и Риме. Рублев в прошедшем сезоне одержал две победы в турнирах ATP: впервые в карьере выиграл «мастерс» и завоевал титул в Бостаде.

Источник: https://tass.ru/sport/19629079
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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