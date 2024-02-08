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8 февраля, 18:42

Тарпищев считает, что участие Медведева в Кубке Лейвера повысит зрительский интерес

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что участие россиянина Даниила Медведева в составе команды Европы на Кубке Лейвера 2024 года повысит интерес к турниру у зрителей.

«Участие Дани добавит интереса к турниру у публики. Этот турнир — своего рода шоу. Коммерческое мероприятие, в котором играют все сильнейшие. Логично, что Медведев среди них. Победить в турнире, конечно, приятно, но главная его ценность в том, что ты можешь провести своеобразную тренировку с сильнейшими в таких условиях», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Кубок Лейвера в 2024 году пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. В прошлом году победителем стала команда мира, в составе которой играл Андрей Рублев.

Источник: https://tass.ru/sport/19934703
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