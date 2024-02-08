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8 февраля, 19:15

Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Руслан Минаев
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Болгарин Григор Димитров обыграл американца Себастьяна Корду во втором круге турнира в Марселе (Франция) — 6:1, 7:6 (7:5).

Матч длился 1 час 39 минут.

Димитров вышел в четвертьфинал и сыграет с победителем матча Иржи Легечка (Чехия, 8) — Артур Риндеркнеш (Франция).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Григор Димитров (Болгария, 2) — Себастьян Корда (США) — 6:1, 7:6 (7:5)

Теннис
Григор Димитров
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