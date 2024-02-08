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8 февраля, 17:24

Хачанов сыграет с Чжан Чжичжэнем в четвертьфинале турнира в Марселе

Сергей Разин
корреспондент
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Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь во втором круге турнира в Марселе обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. На счету 27-летнего китайца 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Чжичжэнь встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — 6:4, 6:4

Карен Хачанов
Феликс Оже-Альяссим
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