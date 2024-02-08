Хачанов сыграет с Чжан Чжичжэнем в четвертьфинале турнира в Марселе
Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь во втором круге турнира в Марселе обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 29 минут. На счету 27-летнего китайца 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале турнира Чжичжэнь встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 724 015 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) — 6:4, 6:4
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