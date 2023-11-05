Тарпищев считает, что Рублев нигде не проиграл Джоковичу в полуфинале турнира в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал игру российского теннисиста Андрея Рублева в полуфинале «Мастерса» в Париже против серба Новака Джоковича.

«Рублев по своему стилю агрессор. Он не знает меры в своем напоре и тренировках — очень часто перетренировывается и оставляет слишком много сил на подготовку и восстановление. Но с таким плотным графиком игр так делать нельзя. Например, в Кубке Дэвиса я его останавливал, он все время хочет играть. Андрей преуспел в агрессивности и в выносливости, но из-за этого не чувствует баланс собственных сил. По статистике, Андрей нигде не проиграл Джоковичу! Кроме нюансов в тактике. Именно баланса и тактики не хватает Рублеву, чтобы он забирал самые высокие награды», — приводит слова Тарпищева Sport24.

4 ноября Рублев уступил Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже (7:5, 6:7 (3:7), 5:7). Счет в личных встречах стал 5-1 в пользу первой ракетки мира.

В финале турнира в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым.