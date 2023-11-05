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Сегодня, 18:52

Новак Джокович стал победителем «мастерса» в Париже

Виктория Кравченко
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Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова в финале турнира в Париже — 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 38 минут.

Джокович выполнил шесть эйсов, реализовал три брейк-пойнта из четырех и допустил одну двойную ошибку. На счету Димитрова — пять подач навылет и две двойные ошибки.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 6:4, 6:3

Григор Димитров
Новак Джокович
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