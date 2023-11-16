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Сегодня, 14:30

Тарпищев считает, что Рублев неудачно выступил на Итоговом турнире из-за усталости

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Андрей Рублев неудачно выступил на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) из-за усталости.

«До начала турнира я считал, что Рублев на ходу, но оказалось, что по нервной системе он переиграл — возможно, устал от большого количества турниров. Был не в оптимальном морально-психологическом состоянии. У Андрея не было терпения, которое ему присуще. Но со Зверевым он последнее время играл удачно, и может получиться, что займет третье место в группе», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

26-летний Рублев в первом матче Итогового турнира уступил соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6), а во втором проиграл испанцу Карлосу Алькарасу — 5:7, 2:6.

Источник: https://tass.ru/sport/19297789
Теннис
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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