Тарпищев рассказал, что Медведев снялся с теннисного турнира в Роттердаме не из-за травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему россиянин Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Роттердаме.

«У Медведева все хорошо, никакой травмы нет. Ему просто нужен отдых после тяжелого турнира в Австралии. Все хорошо», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Роттердаме. В финале-2023 россиянин обыграл итальянца Янника Синнера. В этом году Открытый чемпионат Роттердама пройдет с 12 по 18 февраля.

На Australian Open-2024 Медведев дошел до финала, в котором уступил Синнеру.