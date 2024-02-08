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8 февраля, 12:24

Тарпищев рассказал, что Медведев снялся с теннисного турнира в Роттердаме не из-за травмы

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему россиянин Даниил Медведев снялся с турнира ATP в Роттердаме.

«У Медведева все хорошо, никакой травмы нет. Ему просто нужен отдых после тяжелого турнира в Австралии. Все хорошо», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Роттердаме. В финале-2023 россиянин обыграл итальянца Янника Синнера. В этом году Открытый чемпионат Роттердама пройдет с 12 по 18 февраля.

На Australian Open-2024 Медведев дошел до финала, в котором уступил Синнеру.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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