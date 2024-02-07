Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Россиянин Карен Хачанов победил испанца Роберто Баутиста-Агута во втором круге турнира в Марселе (Франция) — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут. Хачанов за игру сделал 14 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. У Баутиста-Агута — 5 эйсов и 2 двойные ошибки.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 724 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 3) — Роберто Баутиста Агут (Испания) — 6:2, 6:2