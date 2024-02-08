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8 февраля, 12:55

Медведев сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вошел в состав команды Европы на Кубок Лэйвера, сообщается на сайте турнира.

Помимо россиянина в сборную Европы войдут испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Капитаном команды станет экс-первая ракетка мира Бьорн Борг.

«Команда Европы очень мотивирована завоевать Кубок в Берлине. С Даниилом, Сашей и Карлосом в моей команде, думаю, у нас есть отличные шансы добиться этого. У ребят было невероятное начало года, и это действительно сильная первая половина нашего состава. Я очень рад, что эти чемпионы будут в команде в 2024 году», — прокомментировал состав команды Борг.

Кубок Лэйвера-2024 пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. Медведев становился победителем турнира в 2021 году.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Бьорн Борг
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
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