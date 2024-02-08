Медведев сыграет за команду Европы на Кубке Лэйвера

Российский теннисист Даниил Медведев вошел в состав команды Европы на Кубок Лэйвера, сообщается на сайте турнира.

Помимо россиянина в сборную Европы войдут испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Капитаном команды станет экс-первая ракетка мира Бьорн Борг.

«Команда Европы очень мотивирована завоевать Кубок в Берлине. С Даниилом, Сашей и Карлосом в моей команде, думаю, у нас есть отличные шансы добиться этого. У ребят было невероятное начало года, и это действительно сильная первая половина нашего состава. Я очень рад, что эти чемпионы будут в команде в 2024 году», — прокомментировал состав команды Борг.

Кубок Лэйвера-2024 пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. Медведев становился победителем турнира в 2021 году.