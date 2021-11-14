Тарпищев оценил игру Медведева в стартовом матче Итогового турнира ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу стартовой победы Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

«Хуркач — серьезный соперник. Даня с ним играет успешно, но трудно. Меня поразило, что в их встрече практически не было брейк-пойнтов. Более грамотным и искусным оказался Медедев, это не секрет, он выиграл начало второго и третьего сета. Это говорит об определенном классе.

Хуркач и Медведев хорошо подавали, но у Дани было преимущество в розыгрыше с приема второй подачи. А так, игра была абсолютно ровная и сложная. С позиции морально-волевых качеств Медведев показал мастер-класс», — сказал Тарпищев «Чемпионату».