Медведев после победы над Хуркачем назвал слишком быстрым покрытие в Турине

Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над поляком Хубертом Хуркачем (6:7 (5:7), 6:3, 6:4).

«Болельщики? Думаю, что зрителям матч понравился, — сказал Медведев в интервью после матча. — Они еще больше оценили бы его, если бы корт был чуть помедленнее. Слишком быстрым было покрытие. На таких быстрых кортах очень сложно изменить что-то по ходу матча.

Мои передвижения по корту? Я доволен тем, как я передвигаюсь справа налево и наоборот, но в этом я уступлю многим теннисистам. Думаю, по этому показателю я не попаду и в топ-30?.

В красной группе с Медведевым также выступают Зверев и Берреттини. Напомним, в прошлом году россиянин стал победителем Итогового турнира.