Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев обыграл Карацева в 1/8 турнира на Мальорке

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Даниила Медведева над Асланом Карацевым в 1/8 турнира на Мальорке — 4:6, 6:3, 6:2.

«Они хорошо друг друга знают и играют на траве в первый раз, поэтому нельзя сказать, что результат был ожидаемым. Карцев сложен для Медведева тем, что он рвет игру: принимает по восходящему, рваный ритм. Не мог Медведев адаптироваться к его игре в начале матча, поэтому и проиграл первый сет. Когда он привык к его стилю игры и непредсказуемым отскокам на траве, то за счет его стабильности стало ясно, что Медведев дожмет Карацева и выиграет матч. Поэтому ничего удивительного нет. Единственное, видно, что Карацев немножко прибавляет, но очень много технического брака в его исполнении», — сказал Тарпищев «СЭ».

Следующим соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут. Он вышел в четвретьфинал без борьбы, так как его потенциальный соперник Ник Кирьос снялся с соревнований из-за травмы.