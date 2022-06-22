Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 23:08

Кирьос о решении разрешить коучинг: «Теннис потеряет одну из уникальных черт»

Кирьос объяснил, почему не согласен с решением ATP разрешить коучинг
Читать «СЭ» в

Австралийский теннисист Ник Кирьос не согласен с решением ATP разрешить коучинг во время матчей.

Свое сообщение 27-летний теннисист написал под постом тренера Патрика Муратоглу, который назвал решение организации отменой лицемерия.

«Совершенно не согласен. Теннис потеряет одну из немногих уникальных черт, которых нет ни в одном другом виде спорта. Раньше игрок должен был сам со всем разбираться. В этом и была вся прелесть.

Что будет, если более высококлассный игрок встретится с низкорейтинговым, у которого нет тренера или он не может себе его позволить?» — написал Кирьос в Twitter.

Во вторник, 21 июня, ATP заявила, что разрешит коучинг в своих турнирах с 11 июля.

0
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев обыграл Карацева в 1/8 турнира на Мальорке

Кафельников раскритиковал решение ATP разрешить коучинг: «Еще одна большая ошибка»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости