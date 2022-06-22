Кирьос о решении разрешить коучинг: «Теннис потеряет одну из уникальных черт»
Кирьос объяснил, почему не согласен с решением ATP разрешить коучинг
Австралийский теннисист Ник Кирьос не согласен с решением ATP разрешить коучинг во время матчей.
Свое сообщение 27-летний теннисист написал под постом тренера Патрика Муратоглу, который назвал решение организации отменой лицемерия.
«Совершенно не согласен. Теннис потеряет одну из немногих уникальных черт, которых нет ни в одном другом виде спорта. Раньше игрок должен был сам со всем разбираться. В этом и была вся прелесть.
Что будет, если более высококлассный игрок встретится с низкорейтинговым, у которого нет тренера или он не может себе его позволить?» — написал Кирьос в Twitter.
Во вторник, 21 июня, ATP заявила, что разрешит коучинг в своих турнирах с 11 июля.
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