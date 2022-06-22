Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 21:28

Медведев рассказал, с какими проблемами столкнулся в матче против Карацева на Мальорке

Читать «СЭ» в

Российский теннисист Даниил Медведев подвел итоги матча второго круга против соотечественника Аслана Карацева (4:6, 6:3, 6:2) в турнире на Мальорке (Испания).

«Было трудно поддерживать быстрый темп в ветреных условиях. Казалось, что много очков просто ушло тому, кто сумел забросить мяч на корт, ведь он и выигрывал эти очки. Это было нелегко, но я рад победе, потому что это самое главное. Прошлый год был потрясающим. Я отлично играл в теннис. Надеюсь, что смогу сделать то же самое в этом году. Мне нравится здесь, на Мальорке, так что, надеюсь, я смогу как можно дольше оставаться на турнире. Баутиста-Агут? Он отличный игрок. Действительно трудно постоянно побеждать его. Он топ-игрок, и, надеюсь, мы сможем провести хороший матч», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Следующим соперником Медведева станет испанец Роберто Баутиста-Агут. Он вышел в четвертьфинал без борьбы, так как его соперник Ник Кирьос снялся с соревнований из-за травмы живота.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-karatsev-mallorca-2022-wednesday
Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
0
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
«Спартак» отказался от бойкота Суперкубка. А зачем вообще нужно было начинать этот цирк?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев победил Аслана Карацева и вышел в четвертьфинал турнира на Мальорке

Тарпищев объяснил, за счет чего Медведев обыграл Карацева в 1/8 турнира на Мальорке
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости