Джокович одержал 40-ю победу на Итоговом турнире АТР

Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:2) на Итоговом турнире АТР. Это его 40-я победа за историю выступлений на турнире.

Джокович вышел в полуфинал. Ранее это удалось представителю России Даниилу Медведеву. В заключительном матче группового турнира сербу предстоит сыграть с британцем Кэмероном Норри, который заменил грека Стефаноса Циципаса, снявшегося с турнира из-за травмы локтя.

34-летний Новак Джокович пять раз выиграл Итоговый турнир АТР.