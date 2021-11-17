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Джокович одержал 40-ю победу на Итоговом турнире АТР

18:44
Новак Джокович. Фото Getty Images
Новак Джокович. Фото Getty Images
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Сербский теннисист Новак Джокович победил россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:2) на Итоговом турнире АТР. Это его 40-я победа за историю выступлений на турнире.

Джокович вышел в полуфинал. Ранее это удалось представителю России Даниилу Медведеву. В заключительном матче группового турнира сербу предстоит сыграть с британцем Кэмероном Норри, который заменил грека Стефаноса Циципаса, снявшегося с турнира из-за травмы локтя.

34-летний Новак Джокович пять раз выиграл Итоговый турнир АТР.

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Евгений Петров все материалы автора
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