Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублева в финале «Мастерса» в Цинциннати от Александра Зверева (3:6, 3:6).

— Преимущество в подаче Зверева было огромное. Рублев не смог справиться с волнением, соответственно, подавал очень неровно и не мог завязать борьбу. Зверев, наоборот, очень хорошо подавал, играл спокойно, без напряга и нервов.

— Придала ли еще большую уверенность Звереву его золотая медаль на Олимпиаде?

— Уверенность ему придала победа над Джоковичем (в полуфинале Олимпиады Зверев одолел Джоковича со счетом 1:6, 6:3, 6:1 — прим. «СЭ»), но в принципе его игра просматривалась и так: хорошо подавал и раньше, но на задней линии играл гораздо хуже. Сейчас он чисто играет на задней и создает преимущество за счет подачи. Он ее держит, а на чужой, вы видите, что получается. Если бы Рублев держал свою подачу, были бы варианты, а так — их нет.

— Андрей в одном из интервью говорил, что не видит надобности в спортивном психологе. У Медведева в команде он есть. Как вы думаете, не нужен ли Рублеву личный психолог, чтобы разрешить психологические проблемы для себя?

— Психолог нужен всем. Мир сейчас такой, что все технологически просчитывается. Все просчитывают, что надо делать, как формировать качества, как строить подготовку. Не просчитывается только психология, поэтому, кто сильней в психологическом плане, тот имеет преимущество. За этим будущее в любом виде спорта. Психологи нужны всем, но их просто нет.

— После сегодняшнего поражения сможет ли оправиться Андрей к US Open? До него ровно неделя.

— Трагедии никакой нет. Для Андрея точно никакой трагедии нету. Это нельзя назвать провалом, просто Зверев конкретно в этом матче был сильнее.

— Последний вопрос. Знаете ли вы, все ли в порядке у Даниила Медведева с рукой? Он должен был провести МРТ, говорил, что может быть перелом.

— Все с ним в порядке. Вроде ничего такого нет.

Для Александра это 11-й подряд выигранный матч подряд. В понедельник, 23 августа Зверев, обойдя по очкам Рафаэля Надаля, переместится на четвертую строчку мирового рейтинга ATP.