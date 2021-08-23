Рублев: «Мы со Зверевым вместе выросли, и невероятно, что теперь играем финалы»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал поражение в финале турнира в Цинциннати от немца Александра Зверева.

«Конечно, очень хочу поздравить Сашу. У него нереальные достижения — столько титулов, победы над всеми топами. Это нереально. Мы с ним вместе выросли, и невероятно, что теперь играем финалы. Мы оба об этом мечтали — и теперь мечты стали реальностью. Это волшебное чувство», — приводит слова Рублева Tennis TV.

Матч продолжался 1 час. Немец сделал 6 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету россиянина 11 подач навылет и ни одной ошибки на второй подаче, а также один реализованный брейк-пойнт.

Для 24-летнего Зверева это третий титул в 2021 году и 17-й за всю карьеру.