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18 февраля, 18:58

Тарпищев: «Кафельников — теннисист века!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о роли Евгения Кафельникова в российском теннисе.

«Кафельников — теннисист века! Мы так его называли и называем. Он всегда служил образцом игры для многих поколений. У меня прошло 14 поколений. И после 2000 года почти все результаты связаны с его именем. Кроме того, он имеет свои взгляды на жизнь и теннис. Это касается и техники, и тактики, и восприятия тенниса. Он неординарный человек. Могут быть и спорные вопросы, но он знает их, готов спорить и обсуждать. Его вклад неоценим в развитие всего тенниса, а не только российского», — сказал Тарпищев «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, Кафельникову исполнилось 50 лет.

Евгений Кафельников (справа) и&nbsp;Марат Сафин в&nbsp;Санкт-Петербурге 10&nbsp;ноября 2000 года. «На поздравление с днем рождения Сафин недавно ответил: «Спасибо, брат!» Евгению Кафельникову — 50 лет
Евгений Кафельников
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