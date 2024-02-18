Тарпищев: «Кафельников — теннисист века!»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о роли Евгения Кафельникова в российском теннисе.

«Кафельников — теннисист века! Мы так его называли и называем. Он всегда служил образцом игры для многих поколений. У меня прошло 14 поколений. И после 2000 года почти все результаты связаны с его именем. Кроме того, он имеет свои взгляды на жизнь и теннис. Это касается и техники, и тактики, и восприятия тенниса. Он неординарный человек. Могут быть и спорные вопросы, но он знает их, готов спорить и обсуждать. Его вклад неоценим в развитие всего тенниса, а не только российского», — сказал Тарпищев «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, Кафельникову исполнилось 50 лет.