Тарпищев назвал преимущество Медведева над соперником-немцем по полуфиналу в Галле

Президент Федерация тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу Даниила Медведева над испанцем Роберто Баутиста-Агутом в четвертьфинале турнира в Галле (6:2, 6:4).

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4.

«У Баутиста-Агута было 9 брейкпоинтов, а Даня все их отыграл. Можно сказать, что в психологическом плане Медведев уже хорош. Если говорить в игровом плане, то тут сложно прогнозировать, потому что все будет зависеть от мелких нюансов. Да, его следующий противник — немец, играет дома, но это ничего не значит. Важнее, что Оскар Отте хорошо подает и принимает, неплохо играет на задней линии. Даня выше его по классу, важно не сбоить и стабильно подавать и принимать», — сказал Тарпищев «СЭ».

В полуфинале 26-летний Медведев сыграет с немцем Оскаром Отте, из-за которого сегодня вылетел с турнира в Галле россиянин Карен Хачанов.