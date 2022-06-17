Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле
Первая ракетка мира Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста Агута в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.
Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4.
Российский теннисист 8 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнт из пяти. На счету Баутиста Агута — ни одного эйса, две двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале турнира Медведев сыграет с немецким теннисистом Оскаром Отте.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 134 520 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — 6:2, 6:4
Новости