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Сегодня, 17:07

Медведев вышел в полуфинал турнира в Галле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Первая ракетка мира Даниил Медведев обыграл испанца Роберто Баутиста Агута в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4.

Российский теннисист 8 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнт из пяти. На счету Баутиста Агута — ни одного эйса, две двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти.

В полуфинале турнира Медведев сыграет с немецким теннисистом Оскаром Отте.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 134 520 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — 6:2, 6:4

Теннис
Даниил Медведев
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