Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:41

Тарпищев назвал причины поражения Хачанова от Отте в четвертьфинале турнира в Галле

Читать «СЭ» в

Президент Федерация тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» поражение Карена Хачанова от немца Оскара Отте в четвертьфинале турнира в Галле (6:4, 6:7 (5:7), 4:6).

«Карен в принципе должен был выигрывать, потому что полтора сета он вел игру. Но когда он немножко подсел, упустил внимание, Отте брейканул. В решающем сете должен был выигрывать, но не сложилось, потому что ровность игры пропала. Сбой пошел, из-за этого он и проиграл. Любой игрок, который хорошо принимает и подаёт на траве, выигрывает. С этой точки зрения, надо держать подачу», — сказал Тарпищев «СЭ».

В полуфинале турнира в Галле Оскар Отте сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Теннис
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
5 эффективных альтернатив приседаниям в домашних условиях
Обида, длиною в вечность. Почему «Спартак» стал слишком похож на истеричную женщину
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев назвал преимущество Медведева над соперником-немцем по полуфиналу в Галле
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости