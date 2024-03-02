Мартинес сыграет с Баэсом в полуфинале турнира в Чили
Испанский теннисист Педро Мартинес одержал победу в четвертьфинале турнира в Сантьяго. В трех сетах он переиграл француза Артура Филса — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.
Матч длился 2 часа 27 минут. 26-летний испанец 5 раз подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету 19-летнего француза 7 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).
В полуфинале Мартинес сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который выиграл у испанца Хауме Мунара — 6:4, 6:4.
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP Movistar Chile Open
Призовой фонд 661 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Педро Мартинес (Испания) — Артур Филс (Франция, 3) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2
Себастьян Баэс (Аргентина, 2) — Хауме Мунар (Испания, 8) — 6:4, 6:4
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