Мартинес сыграет с Баэсом в полуфинале турнира в Чили

Испанский теннисист Педро Мартинес одержал победу в четвертьфинале турнира в Сантьяго. В трех сетах он переиграл француза Артура Филса — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.

Матч длился 2 часа 27 минут. 26-летний испанец 5 раз подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету 19-летнего француза 7 подач навылет, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В полуфинале Мартинес сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом, который выиграл у испанца Хауме Мунара — 6:4, 6:4.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP Movistar Chile Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Педро Мартинес (Испания) — Артур Филс (Франция, 3) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:2

Себастьян Баэс (Аргентина, 2) — Хауме Мунар (Испания, 8) — 6:4, 6:4