Стэн Вавринка: "Вторая операция прошла хорошо. Увидимся в 2018-м"

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он лежит в больничной палате. По словам спортсмена, вторая операция на колене прошла хорошо.
Напомним, что в матче первого круга Уимблдона с Даниилом Медведевым 32-летний спортсмен получил травму левого колена.
- Не то место, где бы я хотел быть, но вторая операция прошла хорошо, - написал Вавринка. - Это означает, что я могу начать подготовку в 2018-м. Скоро увидимся. Благодарю всех.
Not the place I wanted to be 🤒but 2nd surgery went well 😓😅! That's mean I can start my preparation 🕺🏻... 2018 see you soon🎉! Thanks to all- pic.twitter.com/wGgrZpiwa6– Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) 15 августа 2017 г.