Стэн Вавринка: "Вторая операция прошла хорошо. Увидимся в 2018-м"

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка на своей странице в Твиттере опубликовал фотографию, на которой он лежит в больничной палате. По словам спортсмена, вторая операция на колене прошла хорошо.

Напомним, что в матче первого круга Уимблдона с Даниилом Медведевым 32-летний спортсмен получил травму левого колена.

- Не то место, где бы я хотел быть, но вторая операция прошла хорошо, - написал Вавринка. - Это означает, что я могу начать подготовку в 2018-м. Скоро увидимся. Благодарю всех.