Стало известно время начала финального матча «Мастерса» в Монте-Карло между Рублевым и Циципасом
17:41
Официальный сайт АТР 17 апреля сообщил время начала финального матча турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.
Решающий матч турнира в Монако состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 11.00 (мск).
17 апреля Рублев в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда, а Циципас также в двух партиях был сильнее британца Дэниэля Эвенса.
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