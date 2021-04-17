Стало известно время начала финального матча «Мастерса» в Монте-Карло между Рублевым и Циципасом

Официальный сайт АТР 17 апреля сообщил время начала финального матча турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло между россиянином Андреем Рублевым и греком Стефаносом Циципасом.

Решающий матч турнира в Монако состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 11.00 (мск).

17 апреля Рублев в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда, а Циципас также в двух партиях был сильнее британца Дэниэля Эвенса.