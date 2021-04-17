Циципас стал первым финалистом турнира в Монте-Карло
15:50
Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 апреля в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл британца Дэниэла Эванса — 6:2, 6:1.
Соперники провели на корте час и 10 минут.
В решающей игре турнира Циципас сыграет против победителя в паре Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция, 4) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:2, 6:1
0
Зачет
vs
2
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