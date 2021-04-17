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Циципас стал первым финалистом турнира в Монте-Карло

15:50
Стефанос Циципас. Фото Twitter
Стефанос Циципас. Фото Twitter
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Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 апреля в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл британца Дэниэла Эванса — 6:2, 6:1.

Соперники провели на корте час и 10 минут.

В решающей игре турнира Циципас сыграет против победителя в паре Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:2, 6:1

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