Циципас стал первым финалистом турнира в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас 17 апреля в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) в двух сетах обыграл британца Дэниэла Эванса — 6:2, 6:1.

Соперники провели на корте час и 10 минут.

В решающей игре турнира Циципас сыграет против победителя в паре Андрей Рублев (Россия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 6:2, 6:1