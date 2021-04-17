Рублев обыграл Рууда и вышел в финал турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев 17 апреля в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) — 6:3, 7:5.

Соперники провели на корте час и 20 минут.

Для 23-летнего россиянина это первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере.

В решающем матче Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который в двух сетах обырал британца Дэниэла Эванса.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 6) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 7:5