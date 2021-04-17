Рублев обыграл Рууда и вышел в финал турнира в Монте-Карло
17:29
Российский теннисист Андрей Рублев 17 апреля в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) — 6:3, 7:5.
Соперники провели на корте час и 20 минут.
Для 23-летнего россиянина это первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере.
В решающем матче Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который в двух сетах обырал британца Дэниэла Эванса.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 2 082 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Андрей Рублев (Россия, 6) — Каспер Рууд (Норвегия) — 6:3, 7:5
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