Эмоции Рублева после выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло: видео
17:52
Российский теннисист Андрей Рублев 17 апреля в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) — 6:3, 7:5. Соперники провели на корте час и 20 минут.
Для 23-летнего россиянина это первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере.
В решающем матче Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который в двух сетах обыграл британца Дэниэла Эванса.
Finishing with a flourish ?@AndreyRublev97 | #RolexMCMasterspic.twitter.com/DhUEzX67Ms— ATP Tour (@atptour) April 17, 2021
Финал Рублев — Циципас состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 11.00 (мск).
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