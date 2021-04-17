Эмоции Рублева после выхода в финал «Мастерса» в Монте-Карло: видео

Российский теннисист Андрей Рублев 17 апреля в двух сетах обыграл норвежца Каспера Рууда в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) — 6:3, 7:5. Соперники провели на корте час и 20 минут.

Для 23-летнего россиянина это первый финал турнира серии «Мастерс» в карьере.

В решающем матче Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса, который в двух сетах обыграл британца Дэниэла Эванса.

Финал Рублев — Циципас состоится в воскресенье, 18 апреля. Начало — в 11.00 (мск).