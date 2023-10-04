Синнер — Медведеву: «Спасибо, что позволил мне выиграть хотя бы один матч»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале турнира в Пекине.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу итальянца.

«Даниил, спасибо, что позволил мне выиграть хотя бы один матч. У нас было несколько очень тяжелых сражений друг с другом, особенно в этом году. Спасибо, что сделал меня лучше. Я много тренировался, чтобы победить тебя. Моя команда много работает. Большое тебе спасибо, для меня особенно важно разделить этот момент с тобой», — приводит пресс-служба АТР слова Синнера.

22-летний итальянец впервые в карьере обыграл Медведева. Ранее Синнер уступил россиянину в 6 матчах подряд. Всего в этом сезоне теннисист из Италии завоевал три титула.