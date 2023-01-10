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Сегодня, 11:54

Швейцарец Хюслер во втором круге турнира в Аделаиде сыграет с Хачановым

Виктория Кравченко
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Швейцарец Марк-Андреа Хюслер в первом круге одиночного разряда турнира в Аделаиде обыграл француза Артура Риндеркнеха со счетом 4:6, 7:6, 6:4.

Во втором круге Хюслер сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 2

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Артур Риндеркнех (Франция) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4

Карен Хачанов
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