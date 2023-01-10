Швейцарец Хюслер во втором круге турнира в Аделаиде сыграет с Хачановым
Швейцарец Марк-Андреа Хюслер в первом круге одиночного разряда турнира в Аделаиде обыграл француза Артура Риндеркнеха со счетом 4:6, 7:6, 6:4.
Во втором круге Хюслер сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 2
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Артур Риндеркнех (Франция) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4
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