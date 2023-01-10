Надаль и Перес станут участниками чемпионата по гонкам на электрокатерах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль будет участвовать в первом в мире чемпионате по гонкам на электрических катерах.

«Я люблю лодки, люблю соревноваться, и в то же время знаю, что данный чемпионат поспособствует развитию электрических технологий в морском мире, поэтому я очень рад», — цитирует Надаля Tennis 365.

Отмечается, что ливрея катеров команды 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет такого же цвета, как и его теннисная ракетка, — желтого.

Также в турнире примет участие пилот «Ред Булл» Серхио Перес.