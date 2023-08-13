Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:56

Шевченко обыграл Шварцмана и вышел в основную сетку «мастерса» в Цинциннати

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянин Александр Шевченко обыграл аргентинца Диего Шварцмана в финале квалификации турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 6:1, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 46 минут.

Шевченко за игру сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. У Шварцмана — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 11 реализованных брейк-пойнта.

Шевченко вышел в основую сетку турнира ATP-1000, который стартует в ночь на 14 августа.

Теннис
Александр Шевченко
2
Читайте также
Биография Сергея Буянова: история супруга Елены Водорезовой
Ефимова получила травму шеи во время отдыха
ВС России принудительно остановили для досмотра следовавший на Украину корабль
Актриса Лидия Остринская скончалась на 57-м году жизни
В Анапе туристам напомнили об осторожности при приближении дельфинов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пивоварова прокомментировала жалобы Медведева на мячи
Новости
RSS RSS
Все новости