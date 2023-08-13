Шевченко обыграл Шварцмана и вышел в основную сетку «мастерса» в Цинциннати

Россиянин Александр Шевченко обыграл аргентинца Диего Шварцмана в финале квалификации турнира серии «мастерс» в Цинциннати (США) — 6:1, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 46 минут.

Шевченко за игру сделал 3 эйса, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 6 брейк-пойнтов. У Шварцмана — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 из 11 реализованных брейк-пойнта.

Шевченко вышел в основую сетку турнира ATP-1000, который стартует в ночь на 14 августа.