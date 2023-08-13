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Пивоварова прокомментировала жалобы Медведева на мячи

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова отреагировала на жалобы российского теннисиста Даниила Медведева на мячи на турнире в Торонто.

После поражения от австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале «Мастерса» россиянин заявил, что мячи из-за свой изношенности становятся большими и тяжелыми.

«Что касается жалобы Медведева на мячи, да, я об этом слышала. Действительно, это играет огромную роль. Помимо того, что ты можешь иметь трудности с выполнением удара, ты можешь получить травму, если тебе не подходят мячи. Если они слишком тяжелые, идет нагрузка на плечи, на локти, на кисти. Не знаю, в чем была причина, что там отличались мячи, но даже при небольшом отличии это может иметь колоссальную разницу на результате матча и качестве игры. Поэтому для Даниила, который очень сильно опирается на чувство игры, корта, мячей, это имело большое значение», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru»

На данный момент Медведев занимает 3-ю строчку в рейтинге АТР. В этом сезоне 27-летний россиянин стал победителем 5 турниров.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/13/21064142.shtml
Теннис
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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