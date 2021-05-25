Джокович обыграл Мораинга во втором раунде турнира в Белграде
16:54
В матче второго раунда турнира в Белграде (Сербия) сербский теннисист Новак Джокович победил немца Матса Мораинга (6:2, 7:6).
Матч продолжался один час и 41 минуту. В 1/4 финала соперником серба станет аргентинец Федерико Кория.
Белград (Сербия)
Турнир ATP Belgrade Open
Призовой фонд 511 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Матс Мораинг (Германия, LL) — 6:2, 7:6 (7:4)
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