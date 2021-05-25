Джокович обыграл Мораинга во втором раунде турнира в Белграде

В матче второго раунда турнира в Белграде (Сербия) сербский теннисист Новак Джокович победил немца Матса Мораинга (6:2, 7:6).

Матч продолжался один час и 41 минуту. В 1/4 финала соперником серба станет аргентинец Федерико Кория.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Матс Мораинг (Германия, LL) — 6:2, 7:6 (7:4)