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Джокович обыграл Мораинга во втором раунде турнира в Белграде

16:54
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В матче второго раунда турнира в Белграде (Сербия) сербский теннисист Новак Джокович победил немца Матса Мораинга (6:2, 7:6).

Матч продолжался один час и 41 минуту. В 1/4 финала соперником серба станет аргентинец Федерико Кория.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Belgrade Open

Призовой фонд 511 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Матс Мораинг (Германия, LL) — 6:2, 7:6 (7:4)

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