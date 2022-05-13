Шаповалов поделился эмоциями от победы над Надалем в третьем круге турнира в Риме

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал победу над Рафаэлем Надалем в третьем круге турнира в Риме (1:6, 7:5, 6:2).

«В начале матча он полностью переигрывал меня. В детстве я был его огромным поклонником, постоянно смотрел его матчи. Я хотел играть и вести себя так же, как он. Я на него равняюсь и надеюсь, что он будет готов к «Ролан Гаррос», — приводит слова Шаповалова сайт ATP.

В 1/4 финала 16-я ракетка мира сыграет с Каспером Руудом, которому в 2021 году проиграл в финале турнира в Женеве.

«Каспер — невероятно сложный соперник. Мы играли всего однажды, он оказался сильнее. У него почти нет слабых мест, так что будет еще один непростой матч», — отметил Шаповалов.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 15 мая. Призовой фонт соревнования составляет более пяти миллионов евро.