Надаль: «Я живу с травмой, часто не могу нормально тренироваться»

Надаль заявил, что часто не может нормально тренироваться из-за травмы

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей травме.

«Я живу с травмой. Каждый новый день дается мне тяжело», — сказал Надаль после матча. «Я стараюсь изо всех сил, но, конечно, иногда трудно принять такую ситуацию. Часто я не могу нормально тренироваться. Сегодня боль началась в середине второго сета, и для меня это было невозможно. Пришло время принять ситуацию и бороться», — приводит слова Надаля сайт ATP.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе, в марте, 4-я ракетка мира получил трещину в ребре и восстанавливался 4-6 недель.

Вчера, 13 мая, Надаль в третьем круге турнира в Риме проиграл Денису Шаповалову со счетом 1:6, 7:5, 6:2.