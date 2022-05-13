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Сегодня, 09:05

Надаль: «Я живу с травмой, часто не могу нормально тренироваться»

Надаль заявил, что часто не может нормально тренироваться из-за травмы
Анна Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о своей травме.

«Я живу с травмой. Каждый новый день дается мне тяжело», — сказал Надаль после матча. «Я стараюсь изо всех сил, но, конечно, иногда трудно принять такую ситуацию. Часто я не могу нормально тренироваться. Сегодня боль началась в середине второго сета, и для меня это было невозможно. Пришло время принять ситуацию и бороться», — приводит слова Надаля сайт ATP.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе, в марте, 4-я ракетка мира получил трещину в ребре и восстанавливался 4-6 недель.

Вчера, 13 мая, Надаль в третьем круге турнира в Риме проиграл Денису Шаповалову со счетом 1:6, 7:5, 6:2.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/nadal-shapovalov-rome-2022-thursday
Теннис
Рафаэль Надаль
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