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12 мая, 23:41

Шаповалов победил Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Карен Саркисян
Корреспондент
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Рафаэль Надаль.
Фото Reuters

Канадский теннисист Денис Шаповалов одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в игре третьего круга турнира ATP в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу канадца.

Отметим, что Надаль доигрывал матч с травмой. Испанец едва ступал на левую ногу, но не снялся и завершил встречу.

В четвертьфинале турнира Шаповалов сыграет с Каспером Руудом из Новергии.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Денис Шаповалов (Канада, 13) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 1:6, 7:5, 6:2

Следующий соперник

Каспер Рууд (Норвегия, 5)

Теннис
Денис Шаповалов
Рафаэль Надаль
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