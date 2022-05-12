Шаповалов победил Надаля и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
Канадский теннисист Денис Шаповалов одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в игре третьего круга турнира ATP в Риме (Италия).
Встреча продолжалась 2 часа 37 минут и завершилась со счетом 1:6, 7:5, 6:2 в пользу канадца.
Отметим, что Надаль доигрывал матч с травмой. Испанец едва ступал на левую ногу, но не снялся и завершил встречу.
В четвертьфинале турнира Шаповалов сыграет с Каспером Руудом из Новергии.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Денис Шаповалов (Канада, 13) — Рафаэль Надаль (Испания, 3) — 1:6, 7:5, 6:2
Следующий соперник
Каспер Рууд (Норвегия, 5)
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