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Сегодня, 13:24

Тарпищев: «Восстановление теннисиста Медведева после операции идет по графику»

Тарпищев рассказал, что восстановление Медведева идет по плану
Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о восстановление теннисиста Даниила Медведева.

«С Медведевым общаемся, восстановление идет по графику. Как и ожидалось, он пропустит около месяца. А вот сколько будет набирать форму — это вопрос. Но, надеемся, к Roland Garros он сумеет набрать кондиции», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.

Источник: https://tass.ru/sport/14342025
Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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