Тарпищев: «Восстановление теннисиста Медведева после операции идет по графику»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о восстановление теннисиста Даниила Медведева.

«С Медведевым общаемся, восстановление идет по графику. Как и ожидалось, он пропустит около месяца. А вот сколько будет набирать форму — это вопрос. Но, надеемся, к Roland Garros он сумеет набрать кондиции», — цитирует Медведева ТАСС.

Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.