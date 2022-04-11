Тарпищев: «Восстановление теннисиста Медведева после операции идет по графику»
Тарпищев рассказал, что восстановление Медведева идет по плану
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о восстановление теннисиста Даниила Медведева.
«С Медведевым общаемся, восстановление идет по графику. Как и ожидалось, он пропустит около месяца. А вот сколько будет набирать форму — это вопрос. Но, надеемся, к Roland Garros он сумеет набрать кондиции», — цитирует Медведева ТАСС.
Медведев занимает вторую строчку в мировом рейтинге, на счету россиянина 13 титулов ATP, в 2021 году он стал победителем US Open.
Источник: https://tass.ru/sport/14342025
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