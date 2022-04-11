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Сегодня, 11:13

Стефанос Циципас рассказал о настрое на турнир в Монте-Карло

Циципас рассказал о настроении перед турниром в Монте-Карло
Виктория Кравченко
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, с каким настроем подходит к выступлению на турнире в Монте-Карло.

«Чувствую себя восхитительно. Игру в Монте-Карло можно сравнить с выступлением дома. Здесь такая отличная поддержка от зрителей. Сюда приезжают люди из Италии и Франции. У меня есть своя группа поддержки в Монако. Здесь моя семья. Очень приятно, что могу разделить с ними этот опыт», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 9 по 17 апреля 2022 года. Циципас занимает 5-е место в рейтинге ATP.

Теннис
Стефанос Циципас
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