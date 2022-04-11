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Сегодня, 14:17

Монфис: «Я хочу играть до 40 лет и еще четыре года могу быть занозой в заднице у молодых»

Монфис заявил, что планирует играть минимум до 40 лет
Анна Горшкова
Корреспондент
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Французский теннисист Гаэль Монфис высказался о возможном завершении карьеры.

«Я немного в другой ситуации, я посвежее физически, жена меня очень мотивирует. Если все будет хорошо, я уйду последним. Я планирую играть еще четыре года. Жо-Вильфред Тсонга уходит, Жиль Симон и Ришар Гаске не будут столько играть.

С учетом этого года это даже пять лет! Я хочу играть минимум до 40 лет, если тело позволит. Вот почему я внимательнее к себе прислушиваюсь. Если что-то побаливает, я не играю, стараюсь быть умнее. Но я еще четыре года могу быть занозой в заднице у молодых", — приводит слова Монфиса L'Equipe.

Ранее 22-я ракетка мира снялся с теннисного турнира в Монте-Карло из-за проблем со стопой.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Gael-monfils-forfait-pour-le-masters-1000-de-monte-carlo-plus-sage-de-se-retirer/1327033
Теннис
Гаэль Монфис
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