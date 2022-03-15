Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о Данииле Медведеве и условиях, при которых он будет допущен на Wimbledon.

«Я такого министра в жизни не видел, его не знаю. Мало ли что он говорит. Кто он такой, чтобы это обсуждать? К нему могут прислушаться? Может, и к пятилетнему ребенку тоже прислушаться? Зачем обсуждать эту тему, чтобы его вообще сняли? Чем меньше мы касаемся таких вопросов, тем лучше Дане. Если я начну сейчас кого-то обсуждать, Даню тогда точно снимут», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее Медведев согласился выступать в турнирах в нейтральном статусе. Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.