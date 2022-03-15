Вавринка и Тсонга получили wild card на «Мастерс» в Монте-Карло

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Жо-Вильфред Тсонга получили wild card на «Мастерс» в Монте-Карло.

Вавринка не играла с марта 2021 года. Он перенес несколько операций на ноге, из-за чего ему пришлось отказаться от участия в оставшейся части сезона. В настоящее время он занимает 233-е место в рейтинге ATP.

В феврале Тсонга во втором круге турнира в Марселе проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (7:6, 6:2). Француз занимает 215-е место в рейтинге ATP.

Обладатели еще двух приглашений на «Мастерс» в Монте-Карло будут объявлены позднее.