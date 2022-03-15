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Сегодня, 20:32

Вавринка и Тсонга получили wild card на «Мастерс» в Монте-Карло

Анна Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка и француз Жо-Вильфред Тсонга получили wild card на «Мастерс» в Монте-Карло.

Вавринка не играла с марта 2021 года. Он перенес несколько операций на ноге, из-за чего ему пришлось отказаться от участия в оставшейся части сезона. В настоящее время он занимает 233-е место в рейтинге ATP.

В феврале Тсонга во втором круге турнира в Марселе проиграл Феликсу Оже-Альяссиму (7:6, 6:2). Француз занимает 215-е место в рейтинге ATP.

Обладатели еще двух приглашений на «Мастерс» в Монте-Карло будут объявлены позднее.

Источник: https://www.lequipe.fr/Tennis/Actualites/Stan-wawrinka-et-jo-wilfried-tsonga-invites-a-monte-carlo/1322291
Теннис
Стэн Вавринка
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