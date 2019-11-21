Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса. На этой стадии примут участие победители групп и две команды, занявшие вторые места с наилучшими показателями — Россия и Аргентина.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. 1/4 финала

Сербия — Россия

Канада — Австралия

Великобритания — Германия

Испания — Аргентина.

Состав сборной России: Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской. Первый матч противостояния с Сербией состоится завтра, 22 ноября. Начало — в 12:30 (мск).