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Сербия — Россия, Канада — Австралия и другие пары 1/4 финала Кубка Дэвиса

20:18

Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса. На этой стадии примут участие победители групп и две команды, занявшие вторые места с наилучшими показателями — Россия и Аргентина.

Кубок Дэвиса. Финальный турнир. 1/4 финала

Сербия — Россия

Канада — Австралия

Великобритания — Германия

Испания — Аргентина.

Состав сборной России: Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской. Первый матч противостояния с Сербией состоится завтра, 22 ноября. Начало — в 12:30 (мск).

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