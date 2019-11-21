Сербия — Россия, Канада — Австралия и другие пары 1/4 финала Кубка Дэвиса
20:18
Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса. На этой стадии примут участие победители групп и две команды, занявшие вторые места с наилучшими показателями — Россия и Аргентина.
Кубок Дэвиса. Финальный турнир. 1/4 финала
Сербия — Россия
Канада — Австралия
Великобритания — Германия
Испания — Аргентина.
Состав сборной России: Карен Хачанов, Андрей Рублев, Евгений Донской. Первый матч противостояния с Сербией состоится завтра, 22 ноября. Начало — в 12:30 (мск).
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