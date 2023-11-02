Селиваненко прокомментировал выход Рублева в четвертьфинал турнира в Париже

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход Андрея Рублева в четвертьфинал турнира ATP в Париже (Франция).

В третьем круге россиянин победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа (6:3, 6:3).

«Андрей сейчас на подъеме, и сама игра и результаты дают все основания рассчитывать на победу везде, где он играет. Но при этом все остальные оставшиеся в сетке турнира в Париже участники претендуют на успех точно так же», — приводит Vprognoze слова Селиваненко.

Соперником Рублева в четвертьфинале турнира в Париже станет австралиец Алекс Де Минаур.