Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге турнира в Париже. В трех сетах он переиграл Таллона Грикспура из Нидерландов — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Даниэль Альтмайер — Хольгер Руне.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4