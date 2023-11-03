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Сегодня, 00:25

Джокович вышел в 1/4 финала турнира в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге турнира в Париже. В трех сетах он переиграл Таллона Грикспура из Нидерландов — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Даниэль Альтмайер — Хольгер Руне.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

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