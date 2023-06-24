Селиваненко: «Каждый матч Рублева заканчивается драмой, но это особенность игры Андрея»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче россиянина Андрея Рублева с испанцем Роберто Баутиста Агутом в полуфинале турнира в Галле.

«Статистика, конечно, интересна, но каждый новый матч — это новое соперничество. А полуфинал большого турнира — это поединок очень высокого уровня. Да, Баутиста Агут уверенно играет на траве. Он четыре года назад доходил до полуфинала Уимблдона. Но не стоит уделять слишком много внимания прошлым результатам. Рублев в нынешнем сезоне отлично выглядит на траве. Как он сам сказал, каждый матч заканчивается драмой, но драмой в его пользу. Это особенность игры Андрея. Он редко ищет легкие пути», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира в Галле Рублев обыграл нидерландца Таллона Грикспура.

Полуфинал между россиянином и испанцем пройдет 24 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.