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Сегодня, 13:10

Селиваненко: «Каждый матч Рублева заканчивается драмой, но это особенность игры Андрея»

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о предстоящем матче россиянина Андрея Рублева с испанцем Роберто Баутиста Агутом в полуфинале турнира в Галле.

«Статистика, конечно, интересна, но каждый новый матч — это новое соперничество. А полуфинал большого турнира — это поединок очень высокого уровня. Да, Баутиста Агут уверенно играет на траве. Он четыре года назад доходил до полуфинала Уимблдона. Но не стоит уделять слишком много внимания прошлым результатам. Рублев в нынешнем сезоне отлично выглядит на траве. Как он сам сказал, каждый матч заканчивается драмой, но драмой в его пользу. Это особенность игры Андрея. Он редко ищет легкие пути», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

В четвертьфинале турнира в Галле Рублев обыграл нидерландца Таллона Грикспура.

Полуфинал между россиянином и испанцем пройдет 24 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10955528-selivanenko-ocenil-igru-rubleva-na-trave-v-nyneshnem-sezone-nakanune-polufinala-turnira-v-galle.html
Теннис
Андрей Рублев
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