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Сегодня, 13:26

Кафельников: «Не надо драматизировать ситуацию вокруг Медведева»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет россиянина Даниила Медведева с турнира в немецком Галле.

«Вы понимаете, что держать уровень на протяжении целого сезона очень сложно. Бывают определенные взлеты, бывает и спад, с которым он сейчас, возможно, столкнулся. Но я не думаю, что нужно как-то драматизировать ситуацию и говорить, что наступил кризис. Это рутинная история, с которой все сталкивались в карьере», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».

В 1/4 финала турнира Медведев в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутиста Агуту. В полуфинале испанский теннисист встретится с еще одним представителем России Андреем Рублевым. Матч пройдет 24 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/24/20736326.shtml
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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