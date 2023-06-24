Кафельников: «Не надо драматизировать ситуацию вокруг Медведева»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет россиянина Даниила Медведева с турнира в немецком Галле.

«Вы понимаете, что держать уровень на протяжении целого сезона очень сложно. Бывают определенные взлеты, бывает и спад, с которым он сейчас, возможно, столкнулся. Но я не думаю, что нужно как-то драматизировать ситуацию и говорить, что наступил кризис. Это рутинная история, с которой все сталкивались в карьере», — цитирует Кафельникова «Газета.ru».

В 1/4 финала турнира Медведев в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутиста Агуту. В полуфинале испанский теннисист встретится с еще одним представителем России Андреем Рублевым. Матч пройдет 24 июня и начнется в 16.30 по московскому времени.