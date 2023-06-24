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Сегодня, 09:45

Алькарас: «Для меня лучше всех на траве двигаются Федерер и Маррей. Хочу быть, как они»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как учится играть на траве.

«У меня много времени на то, чтобы смотреть видео и учиться у лучших — Маррея, Роджера, Джоковича. Сейчас я ориентируюсь на тех, кто лучше всех играет и двигается на траве. Для меня лучше всех двигаются Роджер и Энди. Так что я хочу быть, как они. Я не говорю про Джоковича, потому что он скользит по корту, как на грунте. Мне это не подходит. Но я стараюсь использовать то же, что на траве делают Роджер и Энди», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее 20-летний испанец вышел в полуфинал турнира в Лондоне. За выход в финал Алькарас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Теннис
Карлос Алькарас
Роджер Федерер
Энди Маррей
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