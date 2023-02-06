Сафиуллин поднялся на 18 позиций в рейтинге ATP
Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 100-й на 82-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сегодня, 6 февраля, на сайте организации появилась обновленная версия.
В воскресенье Сафиуллин стал победителем турнира серии «Челленджер» в немецком Кобленце.
В первой десятки рейтинга изменений не произошло. Лидером также остается серб Новак Джокович. Единственный россиянин в топ-10 Андрей Рублев располагается на пятой строчке. Даниил Медведев занимает 12-е место, Карен Хачанов расположился строчкой ниже. Аслан Карацев с 98-й позиции поднялся на 95-е место.
Рейтинг АТР, версия от 6 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6730;
3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 6195;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765;
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4200;
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815;
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715;
8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3410;
9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3046;
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995...
12 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2750;
13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2515...
82 (100). Роман Сафиуллин (Россия) — 641...
95 (98). Аслан Карацев (Россия) — 555...